В Москве из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей Пушкинского музея

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В здании работают экстренные службы.

В здании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве обнаружен подозрительный предмет, в связи с чем экстренные службы проводят проверку и эвакуацию людей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В то же время в Telegram-канале учреждения подтвердили временное закрытие входа в здания ГМИИ по техническим причинам. Администрация уточнила, что о возобновлении работы будет объявлено дополнительно через официальный сайт и социальные сети учреждения.

В сообщении музея отмечается, что посетители, прервавшие осмотр экспозиций, а также владельцы билетов на текущие сеансы смогут вернуть средства или воспользоваться ими для посещения выставок в течение 14 дней. У входа размещена информация с QR-кодом для оформления возврата.

