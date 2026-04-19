«Я не достиг вершины»: Авраам Руссо о пике своей популярности

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; ЕМГ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист уверен, что превзойдет успех прошлых лет.

Певец Авраам Руссо считает, что не достиг еще пика своей популярности. Об этом артист заявил корреспонденту 5-tv.ru после эфира шоу «Посиделки» на «Дорожном радио», рассуждая о модном термине прайм-эра, который обозначает период наивысшего расцвета сил и влияния человека.

«Я не достиг еще вершины своей популярности — прайм-эры, как говорят. Я думаю, в ближайшее время придет (прайм-эра. — Прим.ред), и будет гораздо сильнее волна (популярности. — Прим. ред.), чем была в 2000-х, когда я появился», — подчеркнул артист.

Совсем недавно артист выпустил кавер-версию популярного трека музыканта Андрея Губина «Ночь». Руссо признается, что поклонники приняли обновленную композицию с восторгом. Интересно, что переговоры с самим Губиным, чтобы тот разрешил перепеть свой хит, заняли три месяца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Авраам Руссо уже долгое время живет и работает в России. При этом артист не понимает, почему в прессе до сих пор всплывают заголовки о его переезде в США.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX