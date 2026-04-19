В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд 

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полиция связала инцидент с возможным внешним вмешательством в цепочку поставок.

Полиция Австрии сообщила о выявлении ядовитых веществ в одной из банок детского питания HiPP, ранее изъятых из продажи. Об этом сообщило агентство Reuters.

В ходе анализа содержимого одной из банок были обнаружены следы токсичного вещества — крысиного яда. Отмечается, что речь идет о партиях овощного пюре с морковью и картофелем.

Компания HiPP ранее заявила о невозможности исключить факт постороннего вмешательства в продукцию и инициировала массовый отзыв товаров из более чем тысячи торговых точек. В заявлении производителя подчеркивалось, что употребление содержимого некоторых банок может представлять угрозу для жизни и здоровья.

Согласно данным полиции, на поврежденных упаковках были выявлены признаки вмешательства: наклейки с красным кругом на дне, открытые крышки, а также отсутствие или нарушение защитной пломбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.