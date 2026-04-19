Более 30 животных из приютов обрели дом на мероприятии «Моспитомец»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На мероприятии «Моспитомец х Четвероногий друг» в Москве более 30 собак и кошек нашли новых хозяев. Площадка работает в рамках фестиваля «Пасхальный дар», который завершается 19 апреля. Об этом рассказали на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

Мероприятие проходит на Тверском бульваре, где гости могут познакомиться с животными из приютов, погладить их, вывести на прогулку и пообщаться с волонтерами. За три дня дом обрели 33 питомца.

После знакомства и прохождения собеседования посетители могут забрать животное домой. Новым владельцам выдают «Набор молодого хозяина», чтобы облегчить адаптацию питомца.

Площадка полезна и для владельцев животных. Здесь работает мобильная ветеринарная клиника: специалисты проводят осмотры, вакцинацию, чипирование и дают рекомендации по уходу. Также организованы тренировки с кинологами, лекции зоопсихологов и мастер-классы.

Кроме того, гости могут помочь питомцам, оставшимся в приютах, пожертвовав корм в «корзину добра». В рамках проекта участникам уже передали около двух тонн кормов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX