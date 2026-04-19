За неделю система «Купол Донбасса» предотвратила 80 террористических атак ВСУ

Целью противника было причинить вред мирному населению.

За минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами предотвратила 80 террористических атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Управления ФСБ РФ по ДНР.

Уточняется, что боевики киевского режима продолжают использовать тактику комбинированных налетов против мирных граждан. Речь о регулярной атаке БПЛА по российским объектам инфраструктуры.

По информации ведомства, ВСУ пытались нанести удар по Донецку с помощью беспилотника, начиненного осколочно-фугасными боевыми частями. Дрон был вовремя перехвачен и уничтожен в районе железнодорожного узла.

Кроме того, в Шахтерском муниципальном округе на этой неделе сбили беспилотник «Рубака». Он нес два боеприпаса со взрывчаткой. Их общий вес превышал пять килограммов. Если бы в итоге этот дрон достиг своей конечной цели, то последствия были бы разрушительными.

Также террористическая атака была сорвана в Горловке. Там с помощью системы «Купол Донбасса» удалось предотвратить несколько ударов по трансформаторной подстанции.

