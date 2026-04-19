Мария Захарова заявила о росте исторической агрессии за рубежом

Некоторые страны готовы пойти на все, лишь бы изменить прошлое.

За рубежом участились попытки цинично переписать историю. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема «исторической агрессии», — отметила дипломат.

Мария Захарова подчеркнула: Москва видит то, как в отдельных европейских странах набирает обороты так называемая «война» с памятниками в честь советских солдат.

Такое заявление официальный представитель МИД РФ сделала в преддверии Дня памяти геноцида советского народа. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты — 19 апреля. В 2026 году он будет отмечаться впервые.

До этого Мария Захарова прокомментировала попытки Украины переписать историю. Все действия киевских властей, направленных на искажение исторической памяти, дипломат охарактеризовала всего лишь одной старой русской пословицей: в семье не без урода.

