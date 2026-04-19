На Украине задержали подростка, устроившего стрельбу в школе

Он принес пистолет в учебное заведение и ранил одноклассника.

Девятиклассника, который устроил стрельбу в украинской школе, задержали. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«На Закарпатье взят под стражу подозреваемый, устроивший стрельбу в школе», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Суд уже избрал меру пресечения подозреваемому. В прокуратуре уточнили: подростка взяли под стражу на 60 суток без возможности внесения залога. Сейчас идет расследование. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в минувший четверг, 16 апреля. По данным местной полиции, подросток принес в школу огнестрельное оружие и прямо на уроке начал стрелять. В результате одна из пуль попала в рядом сидящего одноклассника. Сразу после содеянного злоумышленник сбежал. О мотивах его поступка ничего неизвестно. Прибывшие на место врачи осмотрели пострадавшего, его жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве неизвестный открыл стрельбу по прохожим, а затем укрылся супермаркете. В результате происшествия погибли четыре человека, еще десять получили ранения. Среди пострадавших — ребенок.

