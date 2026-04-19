Трамп назвал Израиль надежным союзником США

Американский лидер заявил, что Тель-Авив оправдал его ожидания, в отличие от других стран.

Израиль — надежный союзник США. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он подчеркнул: ему совершенно неважно, что другие думают о руководстве Тель-Авива. Самое главное, что он доволен.

«Нравится людям Израиль или нет, но он доказал, что является отличным союзником Соединенных Штатов Америки. Они храбры, смелы, верны и умны», — написал американский лидер.

Дональд Трамп также заявил, что Израиль оправдал его ожидания. В то время как остальные страны просто-напросто отвернулись от США.

Ранее Дональд Трамп резко высказался о НАТО. Он рассказал, что после того, как ситуация с Ормузским проливом разрешилась, в Белый дом позвонили представители альянса, хотя до этого никто с ним не хотел связываться. По словам президента США, европейцы интересовались, не нужна ли Вашингтону помощь. В ответ он посоветовал им держаться подальше.

