Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Таганрог

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью БПЛА и ракет атаковали Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла тяжелые последствия», — написал он.

В результате в Таганроге пострадали три человека, отметил губернатор. По его словам, они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Больше об их состоянии информации нет.

Кроме того, пострадала коммерческая инфраструктура. На одном из предприятий, на территории складских помещений, возник пожар. Данные о пострадавших отсутствуют. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб. Информация о разрушениях на земле уточняется.

С момента начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны противника — ВСУ. Чаще всего от действий украинских боевиков страдают приграничные города.

