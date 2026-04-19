Трамп хочет построить 70-этажную башню в Тбилиси

Фото: Reuters/Nathan Howard

Небоскреб, который станет самым высоким в столице, Грузии займут жилые комплексы и торговая зона.

Американская корпорация президента США Дональда Трампа совместно с местными партнерами намерена построить в Тбилиси 70-этажную башню Trump Tower Tbilisi. Об этом 18 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.

Представители партнеров Trump Organization уточнили, что здание будет многофункциональным. Внутри разместятся элитные апартаменты и коммерческие площади. После завершения строительства объект станет самым высоким в грузинской столице.

Как отмечает издание, эта инициатива демонстрирует, как семейный бизнес Трампа скорректировал свою зарубежную стратегию в период его второго президентского срока.

В апреле Трамп также анонсировал строительство крупнейшей в мире триумфальной арки в Вашингтоне и распорядился установить во дворе Белого дома копию статуи Христофора Колумба.

