Красота любой ценой: почему подростки все чаще решаются на пластические операции

Большинство школьниц задумываются об изменении внешности.

Несколько лет именно инфобизнес был ролевой моделью для российских школьников. Вот корят те же профсоюзы сейчас зумеров, что не хотят работать у станка. А с чего им хотеть? Кто из инфлюэнсеров по локоть в машинном масле?

Сейчас еще и пластическая хирургия молодеет. Молодые, чаще всего девочки, ложатся на операционный стол. Не потому что больны. Не потому что у них врожденный дефект. А потому что они хотят соответствовать «взрослому» стандарту красоты. Но организм не обманешь.

У подростка он еще формируется. Лицо еще меняется. А психоэмоционально человек готов к смене «лица» и вовсе в двадцать, в двадцать один год. Но и врачей, многие из которых имеют в соцсетях многотысячные армии подписчиков, это не смущает. Расследование корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.

Эта красота требует боли и страданий. Даже от детей. Особенно от детей. Пока одни борются с подростковыми комплексами радикально.

«Если бы не нос, то я бы была полностью довольная своей жизнью», — поделилась пациентка клиники пластической хирургии Арина Соколова.

Другие готовы на этом зарабатывать. Даже паспорт не спросят. Но что, если они потом пожалеют? Передумывать будет поздно.

Эвелина Ибрагимова мечтала изменить внешность аж с 13 лет. С детства девочке не нравилось, как выглядит ее нос.

«Я хочу, чтобы он был ровный и тонкий. Ну вдруг мне потом не понравится, и вот я переживаю», — поделилась переживаниями пациентка клиники пластической хирургии Эвелина Ибрагимова.

Сейчас Эвелине 17. Проводить такую операцию ребенок может только с согласия родителей. После нескольких лет уговоров родные все же разрешили девочке кардинально изменить внешность.

«Она же девочка. Для девочки внешность — очень важный момент, поэтому я как отец, естественно, не могу ей отказать», — дополнил папа Эвелины Марат Ибрагимов.

А вот так Эвелина выглядит сейчас — уже после пластики. Операция прошла нормально, девушка привыкает к новому образу.

Но подобные операции в таком возрасте могут быть опасны, предупреждают специалисты. Тело продолжает меняться, и в лучшем случае через несколько лет может понадобиться очередная коррекция. В худшем — тонкий процесс настройки организма начнет сбоить.

«Кости черепа и сами хрящи носа формируются практически до 18, а то и до 25 лет. И из-за этого потом возникают проблемы», — объяснил председатель ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов.

Но подростков это не останавливает. По статистике ВЦИОМ, об изменении внешности задумываются 94% российских школьниц.

«У меня такой случай был, когда ко мне пришла молодая пациентка 20 с небольшим и попросила ей профилактически сделать фэйс-лифтинг, подтяжечку лица. Я сказала, что нет, ей слишком рано. Она говорит: у меня пока дают деньги, я могу это сделать», — рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры косметологии и клеточной технологии Пироговского университета Елена Карпова.

Такие операции стремительно молодеют во всем мире. По данным Американской ассоциации пластических хирургов, только за год в США под нож ложатся 200 тысяч пациентов от 13 до 19 лет. В Корее уже принято дарить изменение внешности на 18-летие. В Японии героиней миллионов детей стала девятилетняя Мичи. Девочка мечтала сделать коррекцию век. Мечта исполнилась. К сожалению.

«Мне сказали, что у меня узкие глаза, поэтому казалось, что я все время злая. Мне кажется, это делает меня уродливой. Вот почему я хотела сделать пластическую операцию», — поделилась пациентка клиники пластической хирургии Мичи.

Переубедить ребенка было некому, даже наоборот — перед ней пример матери, у которой «сделанные»: глаза, нос, скулы и грудь.

«У моей мамы и младшей сестры потрясающие большие глаза, а у меня были монголоидные. Я не хотела, чтобы такие же комплексы были у моей дочери», — сказала мама Мичи Рути.

Причиной кардинальных изменений внешности подростков часто становится буллинг в школе или неуверенность в себе. Диану Дивоеву в детстве обзывали из-за ее носа. Первую пластическую операцию она сделала в школе. Потом увеличила губы. А теперь не узнает себя в зеркале.

«Называли ишаком или говорили: какой у тебя нос большой», — вспоминала пациентка клиники пластической хирургии Диана Дивоева.

Примеры для подражания — это отфильтрованные, всегда идеальные на фото звезды и, конечно, блогеры. Они годами создают яркую картинку, на фоне которой реальность всегда проигрывает.

«Они думают, что если они станут такой кукольной внешности, то это как бы принесет им тоже некую популярность», — объяснила клинический психолог Надежда Лисай.

И вот они идут собирать из себя конструктор. Если ягодицы, то как у Ким Кардашьян. А нос и губы не хуже, чем у Меган Фокс. Еще один тренд — удаление комков Биша, это чтобы скулы были как у Беллы Хадид.

Еще один фактор популярности — пластика стала доступнее. Это раньше такое себе могли позволить только богатые и знаменитые, теперь убрать живот или увеличить грудь стоит как новый телефон. Коррекция носа даже чуть дешевле. Еще и кредит предложат оформить — прямо на месте. Мы посетили одну из столичных клиник. И хирург сразу объяснил, что срочно надо исправлять.

Но здесь хотя бы паспорт спросили. А вот более простые операции вроде увеличения губ нашей очень молодо выглядящей корреспондентке обещают сделать даже без согласия родителей. Не проверяя возраст, не проводя медицинских анализов, на свой страх и риск готовы, что называется, «наводить красоту».

Вот и в следующей клинике, не спросив паспорт, нашу корреспондентку уже были готовы колоть сильными липолитиками сомнительного происхождения.

Конечно, стремление к красоте было во все времена. Но и понятие идеала с годами менялось. Ведь еще 15-20 лет назад стандартами моделей были параметры 90-60-90. Сегодня же в тренде все больше закрепляются естественность и разнообразие.

«Что касается изюминки, то она всегда должна быть», — сказала кастинг-менеджер модельного агентства Валерия Чижова.

«А, например, горбинка на носу может стать изюминкой модели?» — уточнил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

«Конечно! Очень обидно, когда девушки с такой харизмой от нее избавляются», — ответила кастинг-менеджер модельного агентства Валерия Чижова.

Нередко жалеют о таких ранних решениях и сами девушки. Мария Миногарова вот еще в детстве попросила у мамы новые уши, а теперь считает, что они могли быть ее фишкой. В погоне за идеальной картинкой подростки меняют себя до неузнаваемости. И у этой красоты есть обратный эффект, становится слишком поздно, когда пациенты пластических хирургов осознают, свою прежнюю внешность уже не вернуть. Если, конечно, снова не лечь под нож.

