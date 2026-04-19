Операция на открытом сердце на фронте: медик «Санта» спасает бойцов в зоне СВО

Фельдшер вытаскивал сотни раненых буквально с того света

Историки, общественники, прокуроры и региональные власти провели колоссальную работу. В рамках проекта «Без срока давности» за семь лет скрупулезно собирали доказательства о судьбах 13 миллионов 700 тысяч жертв фашистской агрессии. Подводя итоги работы за 2025 год, генпрокурор заявил в Совете Федерации, что работа по данной теме завершена, но, мне кажется, будут еще всплывать истории и случаи зверств, которые должны быть учтены. Действительно — без срока давности.

Как важно фиксировать те военные преступления, что сейчас украинские формирования на деньги европейцев творят и осуществляют против россиян. Удары дронов и артобстрелы по российской территории прокуратура квалифицирует как теракты. И число таких преступлений за минувший год выросло почти на 60 процентов.

Еще один тревожный сигнал — молодежь. Число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, за год выросло вдвое. Вербовка — почти исключительно через интернет. И прокуратура готова активнее включиться в регулирование сети, в том числе на законодательном уровне.

«Развернувшаяся сейчас дискуссия об ограждении детей от деструктивного контента далеко не беспочвенна. Инициатив звучит много на различных площадках. Конечно, не все их можно поддержать, но, как я уже отметил на заседании итоговой коллегии, строить профилактику на устаревших стандартах сегодня невозможно. Соответствующие поручения прокурорам мною даны», — сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации.

Главный фокус работы прокуратуры при всем разнообразии сюжетов — СВО.

Положенные по закону выплаты, средства реабилитации, льготы — и для бойцов, и для членов их семей — 600 тысяч человек вынуждены были добиваться через прокуратуру. Вывод Александра Гуцана: единой системы учета вернувшихся с фронта и их адаптации к мирной жизни до сих пор нет.

И со следующим предложением надзорного ведомства нельзя не согласиться: после завершения СВО тысячи военнослужащих вернутся домой. Создавать необходимые условия для того, чтобы тогда все было как надо, необходимо уже сегодня. Они — герои и не должны доказывать это перед чиновниками. Репортаж корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Совсем небольшая операционная всего в паре десятков километров от передовой. Две кушетки рядом друг с другом. Операции идут одновременно. Медикам нужно синхронно подстроиться под ритм бьющихся сердец бойцов.

«Был задействован ограниченный объем персонала, что у нас есть. Но мы справились. От себя могу добавить, что держать в руках чужое бьющееся сердце — это и очень волнительно, и очень ответственно», — рассказал фельдшер медицинской роты с позывным «Санта».

Позывной «Санта». Предприниматель Олег Спириденок, который прибыл на войну добровольцем еще три года назад. Фельдшер по образованию. Вытаскивал сотни раненых буквально с того света.

Бойцов всегда приходится стабилизировать в турбулентных условиях. Поэтому сейчас Олег ездит вот на таком «Сантамобиле», который купил для нужд роты за свой счет.

В этой эвакуационной машине могут одновременно разместиться либо двое лежачих раненых, либо пять сидячих. При этом она бронированная. Переделка из инкассаторского автомобиля, она еще обшита кевларом. А вот на этом месте, где сейчас сижу, когда-то был сейф.

Интенсивное наступление не обходится без раненых. Только за март эта группа медиков провела 156 операций, из них три на открытом сердце, тогда как за весь прошлый год таковых было шесть. Операционная бригада зачастую работает по 12 часов.

— Ты вообще небо-то открытое хоть видишь когда?

— Мда. Хороший вопрос! — отреагировал фельдшер медицинской роты с позывным «Санта».

При этом за три года наградами «Санту» не баловали, но главное, пожалуй, это благодарность спасенных.

А это знаменитый «Кот». Не тот, что черный, а тот, который в камуфляже и при медалях. Он и ученик «Санты», и в то же время был его пациентом. «Кот», штурмовик, дроновод и медик, обладатель ордена Мужества, эта награда пока в военкомате, но и остальные привлекают внимание прохожих. «Кот» успешно работал в региональной энергетике. А потом успешно воевал, в том числе, прикрывая нашу съемочную группу. Ну да, не зря «Кот» говорил, что он отмороженный. Вот, пожалуйста. Лихой парень.

«Нас начал обстреливать миномет. „Санта“ получил первую контузию. Парней ранило — это „трехсотые“, и мы вместе с ним начали оказывать первую медицинскую помощь», — вспоминает боец ВС РФ, кавалер ордена Мужества с позывным «Кот».

И сам он был ранен восемь раз. Получается, из своих девяти жизней «Кот» израсходовал почти все. И последнюю пообещал прожить мирно и с пользой для страны. А его коллеги-медики на фронте попытаются сделать все, чтобы даже тяжелые ранения: сердца или конечностей — в дальнейшем не перечеркнули нормальную жизнь наших бойцов на гражданке.

«Мы за каждого бойца боремся как за своего близкого. Представляем там отца, брата, мужа», — поделилась военный врач отдельного медицинского батальона ЮВО.

Врачи говорят, что только на войне хирург за считанные месяцы может стать настоящим мастером. При таком-то объеме операций, отсутствии сложной аппаратуры и в условиях угрозы для собственной жизни. А их опыт, такой ценный для достижения победы на поле боя, спасет еще миллионы жизней уже в мирное время.

