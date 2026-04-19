Почему ООН молчит о геноциде советского народа: 13,5 миллиона жертв до сих пор не признаны

Генпрокуратура отменяет реабилитацию пособников нацистов, проведенную в 1990-х.

Пожалуй, никогда еще европейцы не были столь откровенными, как сейчас, когда Украина стала почти на 100% зависеть от их оружия и денег.

«ВСУ должны воевать минимум до 2030 года, чтобы Европа успела вооружиться», — заявил глава бельгийского генерального штаба.

Зачем вооружаться? Чтобы отразить российскую агрессию.

«А какие доказательства, что Россия намерена напасть на Европу?» — у него спросили.

«Ну как же. Россия только что признала Народную Нарвскую республику», — говорит генерал Фредерик Вансин.

Я несколько раз перечитал источник и сверился с переводом — нет, другого толкования: признали. Нарвскую народную республику. Это что вообще? Требуется пояснение.

Пару месяцев назад в соцсетях появились группы, посвященные этой «республике». Проект — чистый пранк: с котиками и мемами. Шутники придумали флаг, гимн — все как полагается. Но это «зацепило» несколько десятков всего подписчиков.

Пока в дело не включились эстонские спецслужбы. Провели расследование, подключили прессу — даже солидное Politico написало о Нарвской республике. История не стоит выеденного яйца, но власти Эстонии всерьез обеспокоились, потому что в Нарве и окрестном уезде примерно 85% русскоязычных. И им явно не нравится русофобская политика Таллина, до которого далеко, а до Ивангорода — близко.

Шутка явно удалась, раз бельгийский начальник генштаба на полном серьезе обсуждает интернет-проект и запускает сам фейки про какое-то признание. Хотя я даже в теории не могу представить, как признать пранк.

Во время боевых действий правда страдает одной из первых. Но хуже, когда и после их окончания стороны пытаются переписать историю. Ровно против этого направлен новый российский закон, который с 19 апреля вводит уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Путь к этому нововведению был непростым — Россия долгие годы оправдывалась и догоняла. И вот устали догонять и оправдываться.

Началось это едва отгремели пушки. Сначала они доказывали, что сталинизм и гитлеризм — явления схожие. Западу это давало моральное обоснование борьбы с бывшим «красным» союзником.

Дальше — больше. Историк Эрнст Нольте выдвинул концепцию: что красный террор предвосхитил террор коричневый. ГУЛАГ спровоцировал Освенцим, а значит, немецкая вина — и не вина в общем-то.

И наконец, апофеоз — в 1997 году выходит «Черная книга коммунизма», где доказывали, что коммунизм даже хуже нацизма, так как принес больше жертв. Книга оказалась кстати — новые элиты Польши, стран Балтии, Чехии, Украины искали собственное место в истории XX века, и концепция «двойной оккупации» снимала неудобный вопрос о коллаборантах, о местных карателях. Из соучастников они превращались в жертвы.

И младоевропейцы воспользовались этой идеей сполна, продвигая в ЕС одну за другой резолюции об осуждении сталинизма наравне с нацизмом.

Кульминация — 19 сентября 2019 года, когда от научных изысканий перешли к закреплению исторических искажений в законах. Европарламент объявил Вторую мировую войну «непосредственным следствием» пакта Молотова–Риббентропа. Ни слова о Мюнхенском сговоре, о пактах, которые заключали с Гитлером сами европейские демократии. Ничего. Все это сопровождалось массовым сносом памятников советским воинам. Что вызывало естественную реакцию в Москве.

«Эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят, в том числе для того, чтобы не всплыли факты фактического сговора с Гитлером некоторых тогда руководителей своих европейских стран. Это мстят не большевикам, а все делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию», — сказал Владимир Путин еще в 2019 году во время неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Что мы видим сейчас? Европейская элита всеми силами науськивает Киев продолжать боевые действия против России под сказки о том, что Россия готовится напасть на Европу, признала уже «Нарвскую республику». Неужели мы снова идем по кругу и как вырваться из этой исторической колеи? Задумался корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Жуткие кадры хроники и не менее жуткие документы, с которых буквально сегодня ФСБ России сняла гриф «секретно». В официальных бумагах — допросы нацистских преступников, на руках которых кровь не солдат Красной Армии на поле боя, а мирных советских людей и военнопленных. Читать подобные признания страшно и больно.

Из протокола допроса бывшего начальника отдела военнопленных XX (Данцигского) военного округа и штаба армейской группы «Б» немецких войск на Украине — генерал-лейтенанта немецкой армии фон Остеррейх Курта: «Русских военнопленных, содержащихся в лагерях, убивали или умерщвляли, жестоко обращались с ними, морили голодом и холодом, заставляли выполнять непосильную работу, лишали необходимого медицинского ухода». 21 декабря 1945 года.

Это уже не про военные преступления — это про геноцид. Вот постановление о возбуждении уголовного дела в отношении врача-терапевта Эбергарда Мартина Мюллера, который травил ядом пленных в оккупированном Симферополе. Из протокола о возбуждении уголовного преследования от 10 мая 1948 года: «Мюллер Эбергард Мартин с 14 июня по 29 июля 1942 года, находясь в городе Симферополе в Лагере русских военнопленных в должности начальника терапевтического отделения, занимался умерщвлением военнопленных путем вливания препарата».

А эти ужасные кадры были сделаны поисковиками в лесах в районе подмосковного села Микулино. И до сих пор эти места — братская могила.

Учитель географии Вера Позднова и краевед Ольга Барышева — наши провожатые. Шаг за шагом делают аккуратно. Здесь чуть ли не на каждом метре чья-то могила, поросшая травой. Советских солдат в земле тут почти нет. Зато по всей округе лежат пациенты местной психиатрической больницы.

— А зачем немцы гоняли больных?

— Охоту устраивали. Развлекались так, — ответила куратор опорной площадки проекта «Без срока давности» МОУ Микулинская гимназия, учитель географии Вера Позднова.

Нацисты привозили сюда пациентов группами, выставляли на этом пригорке и расстреливали. А тела сбрасывали в этот ров.

Уголовное дело, следствие, экспертизы. Благодаря двум женщинам, которые в архивах раскопали подзабытые документы о зверствах войск Третьего рейха, массовые убийства пациентов психбольницы признали геноцидом. Первое в Подмосковье подобное решение суда.

— То есть сначала они им устраивали газовые камеры?

— Да. В одном из отделений. В одном корпусе собрали, — ответила краевед Ольга Барышева.

Удивительно, но до сих пор международное сообщество не признало массовые убийства советских людей геноцидом. При этом ООН официально называет геноцидом: холокост — погибли шесть миллионов человек, расправу в Камбодже в 1970-х годах, где были убиты около трех миллионов, армян в Османской империи (погибло до полутора миллионов), в Руанде в 1994 году уничтожили 600 тысяч представителей народа тутси и восемь тысяч боснийских мусульман в Югославии. А вот жертв среди мирного населения СССР лишь по предварительным оценкам более 13 с половиной миллионов человек. И массовые захоронения продолжают находить ежегодно.

«Нацисты, вторгаясь на территорию Советского Союза, стремились радикальным образом сократить народы Советского Союза для того, чтобы закрепить захваченные земли за собой на вечно исторический срок», — рассказывает руководитель комиссии по изучению геноцида и военных преступлений Российского военно-исторического общества Егор Яковлев.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал указ о введении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

Сегодня поисковики, историки и следователи находят новые и новые свидетельства нацистских преступлений. При этом расследования и экспертизы уже рассмотрели в судах в 34 регионах страны — уже признали геноцидом действия нацистов. Цифры говорят сами за себя.

На сегодняшний день самые масштабные зверства немецко-фашистских захватчиков зарегистрированы в Ленинграде. 20 октября 2022 года суд признал блокаду Ленинграда не просто военным преступлением, а геноцидом. Погибли более миллиона человек.

«У нас есть документы Верховного командования нацистской Германии, которые предписывали определенный способ поведения в отношении Ленинграда. Именно прекращение наступления силами пехоты, уничтожение инфраструктуры города после подавления противовоздушной обороны и удушение населения города голодом», — объясняет доктор исторических наук, профессор Никита Ломагин.

Петра Исаченкова немцы забрали в печально известный концлагерь Освенцим из белорусской деревни Курино 10-летним мальчишкой. Вместе с матерью. Номер на левой руке — как страшное напоминание о чудовищном времени и муках. Его мать заключение так и не пережила. Но перед смертью маленького Петра буквально вырвали у женщины из рук и увезли.

«Мамы наши думали, что нас отправляют в крематорий, потому что в Освенциме был крематорий», — поделился узник концлагеря Освенцим Петр Исаченков.

Освенцим, как известно, освободили бойцы Красной Армии. А еще всю остальную Польшу, Прибалтику и половину Европы. Водрузили флаг над Рейхстагом. Но, начиная с нулевых годов, в ЕС стали забывать об этом. В 2006 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о «необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов».

В 2009 году уже в ОБСЕ приравняли Сталина к Гитлеру. А теперь, на волне русофобии в ЕС, евробюрократы совсем слетели с катушек.

«Мы стали заложниками преступного сотрудничества нацизма и сталинизма и жертвами их конфликта. Мы, наконец, оказались в московском плену», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

И эта мысль звучит от западных пропагандистов уже давно. Голосом «Голоса Америки» был начальник гестапо Великого Новгорода — коллаборационист Борис Фелистинский. В 1941 году он сам предложил немцам свои услуги, сдавал нацистам евреев и партизан. Причастен к уничтожению пациентов Колмовской психиатрической больницы. Но сумел сбежать после войны в США. На него в СССР было заведено пять уголовных дел.

«Он уверял, что все претензии к нему от того, что он является вот таким активным ненавистником коммунистического режима», — пояснил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев.

Но удивительна его история тем, что в конце 1980-х годов, когда началась перестройка, преступника Фелистинского вдруг реабилитировали. Мол, он действительно борец с режимом. Подобные реабилитации массово продолжились в 1990-х. Но сегодня прокуратура тщательным образом разбирает подобные дела и через суд отменяет реабилитацию откровенных пособников нацистов.

«Генеральной прокуратурой уже с 2020 года стали вскрываться факты незаконной реабилитации тех лиц, которые изменили Родине или сотрудничали с фашистскими оккупантами. Например, в августе 2023 года отменено заключение о реабилитации Николая Голубева, который на территории Тумановского района Смоленской области работал полицейским, потом прошел курсы обучения, поступил в немецкую армию и уже с оружием в руках, находясь на обеспечении германского правительства, служил ему», — упоминает прокурор кассационно-надзорного управления Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России Наталья Полищук.

Такой предатель был и в больнице Микулино. Местные историки считают, что главный врач сам помогал фашистам убивать пациентов, а потом вынес документы и сбежал вместе с гитлеровцами. Поэтому работа над архивами здесь продолжается. Чтобы в деле о геноциде народов СССР не осталось белых пятен.

