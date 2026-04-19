Бусификация начинается для вновь вернувшихся прямо на границе Незалежной.

О том, что в самой Украине не все в порядке с мобилизацией, говорит и этот свежий случай в Киеве.

Бывший военный пенсионер внезапно устроил бойню в спальном районе города. Убил шесть человек, ранил 15, удерживал заложников, пока не ликвидировали спецслужбы. Мотивы неизвестны, требований никаких не выдвигал, по крайней мере официально о них не сообщается. Предварительно — был схвачен ТЦК, сбежал и вышел на улицы мстить всем направо и налево.

И это может быть только первая ласточка. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Сотрудники ТЦК доскребают с улиц остатки, не щадят никого — даже пожилых людей с тростью. Поймали прямо у дома, вытащили из машины, выстроились в боевой порядок, но он все равно сбежал. Между открытой дверью так называемого красного «буса» и скорой отправкой на фронт выбрал рывок отчаяния на больных ногах. Город Днепр, жертва руками и ногами вцепилась в ограду, тцкшники бьют в голову, наотмашь. Опять поймали на крыльце, прямо у подъезда.

Отлов на Украине становится все беспощаднее. Человеческий ресурс на исходе. Но вскоре все может сильно измениться. Беженцев из Европы хотят вернуть домой.

«Эти мужчины должны быть там и помогать своей стране», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Это общая пресс-конференция с Зеленским, который не только попросил организовать ТЦК на территории Европы, но и предложил формальный повод для возвращения домой будущих участников мясных штурмов.

«Что касается молодых людей мобилизационного возраста, многие из которых уехали в нарушение украинского законодательства, соответствующие наши службы и службы других стран должны заниматься этим вопросом», — сказал Владимир Зеленский.

В отъезде, по данным министра соцполитики Украины Улютина, почти шесть миллионов человек. Четыре с половиной в ЕС, больше всего беженцев в Германии — один миллион двести тысяч, миллион в Польше, пятьсот тысяч в Словакии, четыреста в Чехии.

И вернуть могут многих. В Германии решили больше не продлевать особое положение и статус беженца из Украины. Прагматичным и строгим бюргерам надоели ушлые дармоеды, которые в какой-то момент даже перестали стесняться.

Автобус в Копенгагене, снимает и поет молодой здоровый мужчина, видно, что очень переживает за судьбы соотечественников.

Все эти вполне годные к службе украинцы, конечно, поддерживают свою страну. В вышиванках и с флагами. Перекрывают дороги в безопасной Европе, потому что знают — там все стерпят. Стоят с плакатами в США. И вот именно в Америке депортации и начались. Украинская журналистка рассказывает историю Дмитрия Кулика. На фотографиях он в майке с надписью Home. Но как только иммиграционная полиция захотела его отправить в этот самый Home, он начал просить всех неравнодушных скинуться на адвоката. Кулик боится, что его отправят в армию. Так и сказал. А ведь стоял же вместе со всеми, осуждал политику Трампа.

В Израиле обещают выгнать украинцев до конца года. За работу взялись миграционные службы в Польше. Рейды по всей стране, результат — почти 200 тысяч беженцев отправляются домой. И власти заявляют — это только начало проверок.

«Украинцы должны возвращаться в свою страну и восстанавливать ее», — высказал депутат партии «Конфедерация польской короны» Влодзимеж Скалик.

Их и терпели бы, хотя бы в Европе. Но есть еще один нюанс. Деньги. В той же Польше медицина для беженцев с 848 миллионов злотых в 2023 году выросла до почти двух с половиной миллиардов в 2024 году. Поэтому, пора двигаться дальше.

«Попытки выдавить их на Украину приведут лишь к просто перемещению этих масс населения в другие страны, которые более-менее лояльно будут вести себя по отношению к ним», — анализирует глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Заявляется, что они будут работать и платить налоги, никакой армии. Даже министерство народного единства, специально созданное для возвращения невозвращенцев, об этом говорило.

«Возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет», — рассказывал экс-министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Но бусификация начинается для депортированных украинцев прямо на границе.

Поэтому в Германии они предпочитают в вышиванках выходить на очередной митинг, с сине-желтыми флагами ждут киевских звезд и на всякий случай собирают чемоданы. В конце концов, это Мерц намекает на ТЦК в Берлине. В Мадриде пока что все спокойно.

