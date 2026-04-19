Маттео Сальвини напомнил, что США уже приостановили действие санкций в этой сфере.

Евросоюз должен последовать примеру Соединенных Штатов и возобновить закупки российской нефти, остановленные из-за санкций. Об этом 18 апреля заявил вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини на митинге правых партий ЕС «Патриоты за Европу» в Милане.

Политик напомнил, что Вашингтон только что приостановил блокирующие нефтяную торговлю санкции до 16 мая.

«Это сделала не какая-то маленькая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия», — подчеркнул он.

По мнению Сальвини, вместо режима жесткой экономии Брюсселю стоило бы возобновить контакты с Москвой, а также с другими поставщиками.

«Вместо закрытия заводов, школ и больниц давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией», — предложил итальянский вице-премьер.

Ранее, 17 апреля, Минфин США возобновил действие лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Разрешение действует до 16 мая. Глава американского ведомства Скотт Бессент указывал, что смягчение санкций против российских энергоносителей способно стабилизировать мировой топливный рынок.

