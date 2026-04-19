«Балтика» покоряет Нью-Йорк и Токио: российский экспорт бьет рекорды под санкциями

Продукцию можно купить в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и даже в Африке.

Есть, впрочем, направления, которые экономисты называют с осторожным оптимизмом, и все они — в не нефтяном секторе: это сельское хозяйство, это пищевая промышленность. И в том числе благодаря этим успехам, несмотря ни на что, мы остаемся четвертой экономикой мира. О том, какие российские товары сейчас востребованы за рубежом, узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Магазин косметики в Китае. В одном ряду с мировыми брендами — российские шампуни. Этот поставляют в 21 страну, несмотря на санкции.

«Сейчас мы не просто реагируем на спрос, мы стратегически выбираем рынки», — комментирует коммерческий директор бренда Валентина Мозговая.

Европа тоже осваивает свой параллельный импорт российской косметики. Франсуа знает, что все предубеждения о нас на западе лишь предубеждения.

«Запах — просто исключительный. Ощущение, будто нарвал травы в поле и потер руки. И еще мне нравится, что он реально работает», — рассказал покупатель из Франции.

Вот полки магазина в Венгрии — русская «молочка», напитки. Испания — ассортимент от варенья до мясных изделий.

Федеральный центр «Агроэкспорт» отчитался за 2025 год — Россия стала больше экспортировать готовой мясной продукции на 19 процентов, макарон — на четверть, почти столько же кисломолочной продукции, мороженого сразу на 35 процентов, и почти такой же рост у вина и крепкого алкоголя.

«В первую очередь, это продукты питания, которые пользуются заслуженным успехом в странах СНГ, бывших республиках СССР, в Китае», — рассказывает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

А это легендарный рок-музыкант Том Йорк. Предпочитает петь в произведенный в Туле микрофон. Сделано вручную и главное — в России. Как и остальные составляющие сложной электроники — цепочка из металлообработки, создания своих схем, в итоге товар, который заявляет о себе по всему миру и делает это громко и стильно. Настолько Chanel предпочитает использовать для своей рекламы именно его.

«Высоко ценится наша исторически сильная советская инженерная база», — заявляет генеральный директор предприятия по производству аудиотехники Любовь Стальнова.

И это не единственный микрофон из Тулы, популярный у западных звезд. Тот же Radiohead, Мерлин Менсон и Coldplay тоже предпочитают продукцию российского бренда.

Стабильно растет экспорт несырьевых товаров в Индию и Китай. В последнем обожают как раз наши мороженое и шоколад. Кондитерская фабрика в Костроме ежемесячно производит 120 тонн продукции только в этом цехе, из них китайским сладкоежкам отправляется четверть — 30 тонн! Плюс экспорт в страны СНГ, Израиль, готовят к отправке в Эмираты первую партию зефира. Мелочи? По итогам 2025 года суммарные доходы от экспорта шоколада нашей страны достигли почти миллиарда долларов!

«Российские предприятия имеют весь потенциал и все возможности расширить свое присутствие в секторах рынка. Интерес, несомненно, растет. И об этом свидетельствуют цифры статистики», — поделился кандидат политических наук, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин.

Немецкое гостеприимство для русских гостей. Кое-что русское, что лучше национальной гордости, нашли и в Германии. Ральф Айзенхардт 15 лет держит магазин напитков. Русская «Балтика» в его замке на особом счету.

«У меня было более 100 сортов пива со всего мира, и я все их перепробовал со временем. И должен сказать: вот это пиво действительно соответствует и немецкому вкусу тоже. Начальная плотность сусла не очень высокая, поэтому и горечь не такая сильная», — делится Ральф Айзенхардт.

Взлет российского экспорта пива показателен. Он начался, когда с предприятия ушли западные владельцы и флагман, пивоваренная компания «Балтика», вернулся в родные руки. Сегодня она экспортирует продукцию почти в полсотни стран.

«Балтику» можно купить во Франции, Греции, Хорватии. В Азии — в Китае и Южной Корее, на Ближнем Востоке — в Йемене, Саудовской Аравии, Израиле. Даже в африканских Танзании и Буркина-Фасо пьют российское пиво.

«По прошлому году наши экспортеры почти на четверть увеличили свои экспортные продажи. За последние годы мы вошли в пятерку мировых производителей пива, поэтому мы действительно с очень достойным качеством и с хорошими экспортными амбициями выходим на внешние рынки», — анализирует генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Ежедневно через площадь Таймс сквер проходит более 300 тысяч человек, окна офисов, где трудятся еще 170 тысяч американцев, выходят на самые известные медиа-фасад в мире, где теперь такая узнаваемая символика.

Это старт новой мировой компании. «Балтика» показывает — там, где Россия. Вслед за Нью-Йорком загорается фасад в Токио.

Переливаются экраны галереи Виктора Эммануила Второго в сердце Милана.

«В других странах напомнить, что мы есть, потому что мы там присутствовали уже десятилетиями, и то, что мы сейчас там есть, граждане должны увидеть и убедиться в этом», — заявляет директор по маркетингу пивоваренной компании «Балтика» Константин Тамиров.

А на Родине растет производство. У «Балтики» восемь заводов по стране. Только в Петербурге семь линий розлива. Одна выдает 60 тысяч бутылок в час, это 1000 в минуту!

Процессы настолько автоматизированы, что в некоторых помещениях буквально безлюдно. Между тем, в России в пивоварении трудятся более 50 тысяч человек. При этом если здесь создается новое рабочее место — появляется еще как минимум десять рабочих мест в смежных отраслях — в логистике, розничных продажах, в агрокомплексе.

К 2030 году российские пивовары будут обеспечивать себя российскими хмелепродуктами как минимум наполовину. Все этапы производства теперь на контроле у Совета по развитию пивобезалкогольной отрасли.

«Лишний раз убедились, что все проблемы, которые есть на пути развития пивоваренной и безалкогольной отрасли, их можно решить, только объединившись, вместе выходить на уровень федеральный, законодательный, с проблематикой, которая есть, вместе их решать», — поделился председатель совета по развитию пивобезалкогольной отрасли, основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев.

А знаковое событие этой недели — старт новой линии розлива в Ростове.

«Наши на сегодняшний момент основные задачи — это локализовать внутри страны полностью всю производственную цепочку. Сделать так, чтобы все локальные российские бренды производились исключительно из российского сырья и желательно на российском оборудовании», — рассказал генеральный директор пивоваренной компании «Балтика» Дмитрий Визир.

И эти цели общие для всех российских отраслей. От электроники до сельского хозяйства. Расширять экспорт и держать марку и ответ за каждую надпись «Сделано в России» на упаковке.

