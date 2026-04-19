«Всегда модно цапануть меня»: Киркоров о дешевой популярности

Филипп Киркоров: привлечь к себе внимание просто — достаточно меня цапануть

Прохор Шаляпин часто высказывается о нем в негативном ключе.

Чтобы привлечь внимание к своей персоне, многого не надо — достаточно просто «цапануть» Филиппа Киркорова. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился сам народный артист России на концерте группы «Артик и Асти».

Поп-король упомянул певца Прохора Шаляпина, который в интервью всячески пытается как-то его задеть и выставить в не лучшем свете. Реакция Киркорова на такие нападки достойна уважения — он как относился к Шаляпину хорошо, так и продолжает относиться.

«Хочет пиара, хочет немножко популярности к себе, привлечь к своему имени. А это очень модно. Чтобы привлечь к своему имени интерес, надо обязательно цапануть Филиппа Киркорова, задеть», — высказался певец.

Киркоров верит в способности и талант Прохора. Он убежден, что Шаляпину еще посчастливиться создать свой хит, единственная просьба — без оскорблений в его адрес. Потому как популярность на фоне издевок кого-то — это временная опция.

«Пусть ищет в другом свой хит, а не в том, чтобы задеть Филиппа Киркорова. Пусть ищет песни музыкальные, красивые, хорошие. Настроение пусть ищет, а не там, что легким путем пойти вот так вот, типа задел Филиппа, сказал про Филиппа и сразу к своему нулю стал единицей. <…> Это временно», — заявил артист.

Ранее Филипп Киркоров прошелся по артистам-халтурщикам, назвав их «гнилыми конфетами в эффектных фантиках». По словам певца, в прошлом музыкой занимались профессионально и создавали яркие, завораживающие шоу, от которых зрители пребывали в восторге.

