Комплекс был создан по поручению президента и готовит атлетов по 72 видам спорта.

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прибыл в Краснодарский край, чтобы принять участие в торжествах по случаю 20-летия базы «Юг Спорт». Этот комплекс считается одной из главных тренировочных площадок для отечественных сборных.

«Юг Спорт» 20 лет назад создавался по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. За это время через его залы и поля прошли десятки тысяч спортсменов — лидеров сборной России. Прямо сейчас здесь готовятся 17 национальных команд к первенствам и чемпионатам мира и Европы. В целом база работает по 72 видам спорта», — отметил Дегтярев.

Спортивный объект был построен по инициативе президента Владимира Путина и за два десятилетия превратился в высокотехнологичный многофункциональный центр. По словам Дегтярева, через его залы и поля прошли десятки тысяч атлетов — лидеров национальной команды. Министр поздравил с юбилеем персонал, тренеров и врачей, подчеркнув, что именно эти люди обеспечивают победы в сердце Сочи.

История «Юг Спорта» началась еще в середине прошлого века, когда на этом месте работал любительский яхт-клуб. Со временем он разросся до крупного комплекса, который сегодня ежегодно принимает соревнования и тренировочные сборы более чем по 70 видам спорта.

