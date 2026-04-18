Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг

Фото: Reuters/Amir Cohen

Участники акции выступают за прекращение военной конфронтации в регионе.

В центре Тель-Авива 18 апреля состоялся митинг против израильского правительства. Как передает РИА Новости, акция прошла на театральной площади. Там собрались сторонники левых взглядов, традиционно критикующие кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Мероприятие было согласовано с властями и проходило на фоне временного перемирия в регионе. Ранее введенные ограничения для жителей в сфере гражданской обороны были сняты.

Основные требования протестующих — прекращение военной конфронтации и отказ от политики, направленной на создание еврейских поселений на палестинских землях и аннексию Западного берега реки Иордан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль и Ливан достигли договоренности о десятидневном режиме прекращения огня. Об этом в своей соцсети заявил президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и ливанским лидером Джозефом Ауном.

Глава Белого дома написал в личном блоге, что оба руководителя согласились официально начать перемирие с 17:00 по времени восточного побережья США. По московскому времени это соответствует полуночи 17 апреля.

