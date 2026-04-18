«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино

Российский актер Сергей Городничий стал лауреатом премии «Аванс» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за роль лейтенанта танковых войск в сериале «Ландыши». Артист признался корреспонденту 5-tv.ru, что теперь перед ним стоит цель — попасть на съемочную площадку к американскому режиссеру Квентину Тарантино.

«У меня есть мечта сняться в десятом фильме Квентина Тарантино. Какая это будет роль — неважно, просто хочется прикоснуться к этому миру, к этой атмосфере, потому что это его последний фильм. Надеюсь, что мне удастся очутиться на площадке», — поделился Городничий.

Актер отметил, что премия «Аванс» стала для него подтверждением правильного выбора профессии. Сергей поблагодарил режиссера сериала «Ландыши» Александра Карпеловского за творческий симбиоз, благодаря которому ему удалось добиться награды.

«Я благодарен нашему режиссеру — Александру Карпеловскому, с которым у нас произошел симбиоз, и благодаря которому у меня получилась эта роль, так что эта награда отчасти и его», — сказал артист.

По сюжету сериала «Ландыши» военный из Вологды Леха Данилин, которого сыграл Сергей Городничий, влюбляется в девушку Катю. Ему постоянно предстоит защищать ее то от хулиганов, то от преследования опекуна. Но во втором сезоне все изменится. Теперь ей нужно спасти Леху, который пропал на фронте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время съемок второго сезона сериала Сергей повредил колено. Но, несмотря на травму, он продолжил работу.

