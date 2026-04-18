Иран закрыл Ормузский пролив до снятия американской блокады

В КСИР заявили, что любое приближение судов будут считать «сотрудничеством с врагом».

Иран перекрыл Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Военно-морских сил США. Об этом сообщили в ВМС Корпуса стражей исламской революции.

«В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», — говорится в заявлении.

В КСИР также предупредили, что будут расценивать любое приближение судов к Ормузскому проливу как сотрудничество с врагом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран вновь ввел военный контроль над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США. Об этом заявил официальный представитель иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в эфире государственного телевидения.

Военный назвал действия американцев пиратством и подчеркнул, что пролив является важным стратегическим объектом, контроль над которым восстановлен. Накануне Тегеран открыл водный путь для коммерческих судов на время действия режима прекращения огня, однако США отказались снимать блокаду. Президент Дональд Трамп заявил, что ограничения сохранятся до подписания сделки между двумя странами.

