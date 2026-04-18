Папа римский заявил, что его слова о тиранах не относились к Трампу

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/VATICAN MEDIA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США ранее раскритиковал высказывания понтифика об угрозах Ирану.

Папа римский Лев XIV призвал не воспринимать его антивоенные высказывания как заочную реакцию на критику президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на борту самолета по пути в Анголу в рамках третьего этапа десятидневного турне по странам Африки.

По словам понтифика, его слова были неверно истолкованы как попытка вступить в спор с американским лидером. Он подчеркнул, что подобная интерпретация не соответствует действительности и не отражает его намерений.

«Как оказалось, это было воспринято так, будто я пытался спорить с президентом, что совершенно не в моих интересах», — отметил он в беседе с журналистами, его слова процитировало издание Reuters.

Речь идет о выступлении Льва XIV в Камеруне 16 апреля, где он заявил, что современный мир «разоряется из-за горстки тиранов». Понтифик уточнил, что эти слова не относились к Дональду Трампу. Он также пояснил, что текст выступления был подготовлен за две недели до поездки и не имел отношения к текущей полемике.

Ранее, 7 апреля, глава Римско-католической церкви раскритиковал угрозы президента США в адрес Ирана, назвав их неприемлемыми. Тогда же он обратился к международному сообществу с призывом учитывать возможные последствия возможного военного конфликта для гражданского населения.

В ответ 12 апреля Дональд Трамп подверг критике высказывания понтифика, связав их с позицией церкви. На следующий день вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал папу римского воздержаться от участия в политических дискуссиях и сосредоточиться на вопросах морали, в том числе на внутренней жизни католической церкви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США, по словам Дональда Трампа, не окажут Италии поддержки в случае необходимости, а поводом для разногласий стал Папа Римский.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.