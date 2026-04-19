«Выход из зоны комфорта»: Сотникова о съемках в клипе Макарова

Спортсменка переживала из-за отсутствия актерского опыта.

Телеведущий и музыкант Вячеслав Макаров выпустил клип на песню «Разбитые сердца», главной героиней которого стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. В беседе с 5-tv.ru спортсменка призналась, что съемки для нее стали выходом из зоны комфорта.

«Это выход из зоны комфорта. Я не профессионал этого дела и, конечно же, всегда думаешь: а правильно ли подняла руку, а правильно ли показала взгляд», — поделилась Аделина.

О работе с Макаровым спортсменка отзывается положительно. По ее словам, они давно знакомы, и она восхищается трудоголизмом музыканта.

«Он мастер своего дела, причем мастер с большой буквы, и очень приятно работать с таким дисциплинированным человеком», — подчеркнула спортсменка.

Сюжет клипа — это современная интерпретация истории Адама и Евы, в которой Аделина предстала в чувственном и драматичном образе. Сложности во время съемок не отпугнули фигуристку от актерской профессии, поэтому она не против вновь попробовать себя в роли актрисы, но на этот раз уже в большом кино.

«Мне интересно что-то новое, и я бы выбрала сыграть главную роль в большом кино», — заявила олимпийская чемпионка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в январе этого года Сотникова родила второго ребенка, беременность она намеренно не афишировала. При этом первенец у спортсменки появился на свет еще в 2022 году.

