Полиция ведет переговоры: открывший стрельбу в Киеве мужчина укрылся в супермаркете

Открывший стрельбу в Киеве мужчина укрылся в супермаркете и взял заложников

В результате теракта есть несколько погибших и раненых.

Неизвестный, открывший стрельбу по людям прямо на улице Киева, укрылся в супермаркете в Голосеевском районе и взял заложников. Об этом сообщил 24-й канал украинского телевидения.

Здание полностью окружено силовиками. Спецназ Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) готовятся начать штурм помещения, где забаррикадировался преступник.

На месте происшествия работают переговорщики, которые пытаются убедить мужчину сдаться. В результате нападения как минимум пять человек погибли, есть раненые, среди которых ребенок. Точное число пострадавших сейчас уточняется полицией.

По предварительной информации, стрелявшему мужчине около 60 лет, он также поджег квартиру, мотивы его поступка пока остаются неизвестными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раненых осматривают медики на месте происшествия.

