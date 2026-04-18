Небо закрыто: российским авиакомпаниям продлили ограничения на полеты над Ираном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских авиакомпаний до 15 мая. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что решение принято с учетом позиции Министерства транспорта России и МИД России. Специалисты продолжают анализировать ситуацию с безопасностью воздушного сообщения в регионе Ближнего Востока.
До этого авиационные власти Ирана заявили о частичном открытии воздушного пространства впервые с конца февраля. В данный момент полеты разрешены только в восточной части страны, а ряд аэропортов возобновил работу.
Обострение ситуации началось 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. По различным оценкам, жертвами стали более трех тысяч человек.
Стороны объявили о временном прекращении огня на две недели в начале апреля. Однако последующие переговоры, прошедшие в Исламабаде, не привели к результату. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, США ввели блокаду иранских портов.
Посредники продолжают предпринимать попытки организовать новый этап переговоров Соединенных Штатов и Ирана.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.