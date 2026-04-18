В Новой Москве мужчина поджег пункт выдачи заказов и совершил суицид

Инцидент произошел в жилом комплексе на бульваре Веласкеса в районе Коммунарки.

Мужчина поджег вещи в пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Новой Москве, после чего его нашли в тяжелом состоянии. Уточнялось, что он совершил свел счеты с жизнью. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, инцидент произошел в жилом комплексе на бульваре Веласкеса в районе Коммунарки. После случившегося мужчину обнаружили медики. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии и спасти его не получилось.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого 5-tv.ru сообщал о другом инциденте в ПВЗ в Москве. На Большой Черкизовской улице сотрудник маркетплейса напал на посетителя с канцелярским ножом.

Конфликт произошел из-за очереди. Работник начал обслуживать других клиентов, что вызвало недовольство мужчины. В ходе ссоры сотрудник нанес удар ножом, повредив ухо и шею пострадавшего.

Очевидцы вмешались в происходящее, остановили нападавшего и вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, после оказания помощи его отпустили домой.

