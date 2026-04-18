Умерла французская актриса Натали Бай

Французская актриса Натали Бай скончалась на 78-м году жизни. Об этом написала газета Le Monde.

По имеющимся данным, Бай умерла в своем доме в Париже. Известно, что в последние годы она страдала от деменции.

Семья актрисы сообщила, что она умерла от деменции с тельцами Леви — редкого заболевания, влияющего на моторные функции организма и вызывающего галлюцинации.

Актриса начала карьеру в кино в 1972 году, дебютировав в фильме «Краткая встреча в Париже». За годы работы она снялась более чем в 100 проектах. Среди известных работ артистки — «Поймай меня, если сможешь», «И все же Лоранс», «Аббатство Даунтон», «Мишу из Д’Обера», «Возвращение Мартина Герра», «Десять процентов» и «Американская ночь».

Натали Бай получила престижную награду «Кубок Вольпи» за роль в фильме «Порнографические связи» в 1999 году.

У актрисы осталась дочь Лора Смет, которую она родила от рок-музыканта Джонни Холлидея. Официально в браке Бай не состояла.

