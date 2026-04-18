Когда застолье вышло боком: какие продукты могут привести к появлению геморроя

Стоит быть внимательнее при употреблении этих напитков и блюд.

Кофе, крепкий чай, энергетические напитки, а также алкоголь способствуют появлению геморроя. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал проктолог Владимир Толстых.

«Кофеин — мощный стимулятор перистальтики. В малых дозах он может быть полезен, но при злоупотреблении этими напитками приводит к учащенным позывам и развитию диарейного синдрома. То есть жидкий стул сам по себе раздражает анальный канал, и частые походы в туалет не дают сосудам восстановиться после той или иной травматизации, которая происходит при частом жидком стуле», — говорит эксперт.

Кроме того, слизистая также травмируется при этом процессе, и при частом походе в туалет она тоже не может восстановиться. Помимо этого, кофеин способствует обезвоживанию, так как делает кал тверже в определенных ситуациях. Например, если доза превышена или у человека нет такой тенденции, что кофе у него стимулирует сам кишечник. То есть, если у человека возникает противоположный эффект от кофе. Что касается алкоголя, то Толстых особенно выделил слабые по крепости напитки — пиво или вино.

«Алкоголь расширяет периферические сосуды, геморроидальные вены расширяются вместе со всеми сосудами, и происходит усиление кровотока в малом тазу на фоне приема алкоголя. Также вызывает венозный застой, потому что в большинстве случаев люди, которые потребляют в то или иное время алкоголь, находятся за столом, на отдыхе, то есть у них явная гиподинамия, отсутствие физических, правильных, хороших нагрузок», — объяснил эксперт.

Помимо этого, не стоит увлекаться соленьями, маринадами, копченостями, добавляет Толстых. Дело в том, что избыток соли задерживает жидкость в организме, повышая объем циркулирующей крови и артериальное давление соответственно. Это станет дополнительной нагрузкой для сосудов прямой кишки.

