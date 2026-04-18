Алек Болдуин снова пойдет в суд по делу о трагедии на съемках «Ржавчины»

История трагедии на съемках фильма «Ржавчина» получила новое развитие: актер Алек Болдуин вновь примет участие в судебном процессе. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На этот раз против актера заявлен гражданский иск, несмотря на то что ранее с него сняли уголовные обвинения по делу о гибели оператора Галины Хатчинс.

Высшая судебная инстанция Лос-Анджелеса приняла к рассмотрению заявление осветителя Сержа Светного, который работал на съемочной площадке. Заседание назначили на октябрь.

Истец утверждал, что произошедшее стало следствием халатности со стороны Болдуина и продюсеров кинопроекта. Он не получил физических травм, однако настаивал на компенсации морального вреда, который, по его мнению, был причинен из-за трагедии.

Инцидент произошел 21 октября 2021 года во время репетиции сцены из вестерна «Ржавчина». Болдуин выстрелил несколько раз из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, что привело к гибели оператор-постановщика фильма Галины Хатчинс. Также режиссер Джоэл Соуза получил ранения, однако выжил.

Сам Болдуин заявлял, что его не осведомили о наличии боевых патронов в оружии. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок.

