Лавров заявил, что НАТО находится не в лучшем состоянии

Глава МИД РФ в ходе речи отметил отсутствие активности российских дипломатов в европейских странах альянса.

НАТО переживает в данный момент не самые лучшие времена, но Россия предпочитает не вмешиваться в дела альянса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

«НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО <…>, не обезьянничаем», — отметил он.

Глава МИД РФ в ходе речи отметил отсутствие активности российских дипломатов в европейских странах альянса. Послы из России и другие официальные лица, по его словам, не перемещаются по территориям государств, входящих в Североатлантический альянс.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Сергея Лаврова о том, что ключевая цель США в войне с Ираном — контроль над поставками нефти и, в частности, над Ормузским проливом, который является главной нефтяной артерией и критически важным в мировой энергетической системе. Глава МИД РФ также высказался о словах президента США Дональда Трампа про уничтожение цивилизации.

