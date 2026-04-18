Хирург Ашуралиев: оценивать пластику нужно тогда, когда ткани восстановились

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этом вопросе самое главное — не торопиться с выводами.

Повторные пластические операции практически всегда сложнее делать, чем первичные. Об этом 5-tv.ru рассказал хирург Играм Ашуралиев.

По словам эксперта, чаще всего повторные пластические операции связаны не с ошибкой врача, а с завышенными ожиданиями пациентов. Ашуралиев пояснил: многие начинают оценивать результат хирургического вмешательства раньше времени. Иногда это может закончиться печально.

«Отек — не результат операции, а один из этапов восстановления», — отметил специалист.

Как добавил Играм Ашуралиев, блефаропластику можно оценить лишь через месяц, маммопластику и липомоделирование — два-три месяца, а абдоминопластику — только через полгода.

При этом стоит помнить, что повторная пластическая операция — всегда сложно. В первую очередь это связано с тем, что хирург работает уже с измененной анатомией, рубцами, с особенностями кровоснабжения тканей. Поэтому не надо рассчитывать на мгновенный положительный эффект.

«Оценивать результат пластики корректно тогда, когда ткани полностью восстановились», — сказал врач.

По мнению Играма Ашуралиева, сложнее всего работать после нескольких вмешательств в области груди, а также после агрессивной блефаропластики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.