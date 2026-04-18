Землю вновь накроет магнитная буря: когда будет пик активности

Впереди россиян ждет нестабильный период.

На Земле началась магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Ученые отметили: пока активность слабая. Однако впереди россиян ждет нестабильный период, который продлится всю неделю. При этом, как подчеркнули специалисты, острая фаза составит один-два дня. Так, по их прогнозам, пик активности придется на выходные — 18 и 19 апреля.

«Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури). Более высокие значения маловероятны», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Ученые также рассказали, что к концу сегодняшнего дня в небе появится полярное сияние. Однако увидеть его смогут не все. По словам экспертов, это «чудо» будет доступно лишь жителям северо-западной части России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему развитый мозг острее реагирует на магнитные бури. По словам невролога, вся разумная человеческая деятельность связана исключительно с электрическими и магнитными процессами. Все остальное является только его обеспечением. Можно сказать, что магнитное поле Земли — примерно то же, что и атмосфера. То есть, к примеру, если вдруг уровень кислорода снизится, то это сразу же почувствует большое количество людей.

