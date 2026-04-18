В Госдуме предложили проиндексировать социальные пенсии до 15%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В апреле 2026 года уже было повышение государственных выплат.
Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия» предложили повысить индексацию социальных выплат на 15%. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на законопроект.
Парламентарии предлагают увеличить пособия с 1 апреля 2026 года. С такой просьбой они обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
По словам главы фракции Сергея Миронова, весной этого года социальные пенсии уже повышались. Однако их рост составил всего 6,8%. При этом военнослужащим и ветеранам Великой Отечественной войны подняли выплаты до 14,8%.
Такая индексация, как подчеркнул депутат, ближе всего к реальному уровню потребительской инфляции за прошлый год. Именно поэтому парламентарии считают, что важно еще раз проиндексировать государственные выплаты.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, кому повысят пенсию в мае 2026 года. В следующем месяце повышение выплат затронет несколько категорий пенсионеров. Среди них — 80-летние пенсионеры, инвалиды I группы, а также летчики и шахтеры.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.