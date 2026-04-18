В Оренбургской области задержали мужчину, который стрелял по полицейским

Злоумышленника разыскивали больше суток.

В Оренбуржье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который два дня назад напал на полицейских, применив огнестрельное оружие. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Преступник скрывался в районе села Белошапка. Именно там злоумышленник после нападения на представителей закона бросил свой автомобиль. Мужчину разыскивали по всему региону больше суток.

«В настоящее время ожидается прибытие сотрудников Росгвардии и следственно-оперативной группы», — написала Ирина Волк.

Трагедия произошла в поселке Аккермановка вечером 16 апреля. Полицейские пытались задержать мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении, но он открыл огонь. В результате погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин. В этот день у него был праздник — день рождения. Мужчине исполнилось 28 лет. Кроме того, в ходе перестрелки были ранены еще три полицейских. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что личность стрелка уже установлена. Им оказался 50-летний Сергей Басалаев. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, сейчас его активно ищут. Полицейские предупреждают, что мужчина вооружен огнестрельным оружием.

