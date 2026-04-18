Минпросвещения утвердило новые стандарты нагрузки для старшеклассников

Они начнут действовать со следующего года.

Согласно новому регламенту, объем учебных часов старшеклассника за два года составляет от 2312 до 2516 часов. Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, написало агентство РИА Новости.

Собеседник издания пояснил, что эксперты рассчитали минимальное значение исходя из максимально допустимой нагрузки при пятидневной учебной недели — 34 часа. Максимальное же значение было подсчитано точно по такой же схеме, но с учетом шестидневной учебной недели — 37 часов.

Этой весной стало известно, что в России разработали новый стандарт обучения для 10-11 классов. Благодаря ему школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные. При этом у желающих по-прежнему останется возможность получать углубленные знания в специализированных классах.

По словам Максима Костенко, обновленный регламент начнет действовать в образовательных учреждениях с 1 сентября 2027 года.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал оптимальный срок для обучения в школе. Он считает, что 11 лет — достаточно. В этом вопросе в ближайшем будущем ведомство не планирует ничего менять.

