От тяжелой болезни умерла вдова погибшего участника шоу «Битва экстрасенсов»

Умерла жена погибшего участника «Битвы экстрасенсов» Артура Микаберидзе Каролина. Об этом сообщил портал 78.ru.

Утверждается, что женщина около года боролась с раком. Вероятнее всего, именно он стал причиной ее внезапного ухода.

Каролина вместе с мужем Артуром перебралась в Таиланд четыре года назад. В 2025-м мужчины, который называл себя медиумом, не стало. В ночь на 17 августа он попал в серьезную аварию на байке. Ему было 50 лет. Он участвовал в двух сезонах популярного шоу — «Битва экстрасенсов».

После переезда в Таиланд Микаберидзе проводил для туристов «диагностики». Пара воспитывала пятерых детей. После гибели супруга забота о наследниках легла на плечи Каролины. Несмотря на потерю кормильца семьи, женщина отказалась возвращаться на родину. Кроме того, она решила похоронить Артура в Таиланде. Вскоре она вместе с детьми перебралась во Вьетнам.

Женщина увлекалась астрологией. Предположительно, этим она и зарабатывала на жизнь. В конце 2025-го Микаберидзе была вынуждена вернуться в Санкт-Петербург, так как у старших детей были проблемы с паспортами. Женщина планировала уладить все формальности и вернуться назад. Однако вдове экстрасенса не удалось осуществить задуманное.

В январе 2026-го на своей странице в соцсетях Каролина жаловалась на плохое самочувствие. Также она рассказала, что недавно прошла первый курс лечения.

