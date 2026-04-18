Пожар вспыхнул возле порта Высоцк во время атаки дронов в Ленинградской области

Всего в небе над регионом уничтожено 27 БПЛА.

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область произошел пожар в районе порта Высоцк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется», - написал губернатор.

Он также заявил, что введенный ночью режим беспилотной опасности снят на всей территории области.

Кроме того, руководитель отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 27 вражеских дронов. Пострадавших и повреждений объектов нет, подчеркнул Дрозденко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе во время отражения атаки украинских беспилотников загорелся резервуар с остатками топлива. Власти пояснили, что жертв и пострадавших не обнаружено, а возгорание никак не повлияет на ситуацию со снабжением города топливом. До этого боевики киевского режима ударили с помощью БПЛА по Липецкой области, в результате чего погибла жительница города Елец.

