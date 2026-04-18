«Люди ждут тепла»: Лео Канделаки о новых лицах в кино

Современный зритель жаждет видеть что-то уютное и семейное на экранах вместо чего-то пестрого и яркого, как это было после распада СССР. Таким мнением поделился сын медиаменеджера Тины Канделаки, Лео Канделаки в интервью 5-tv.ru на XV церемонии вручения премии «Аванс» журнала «КиноРепортер» в рамках 48‑го Московского международного кинофестиваля.

Он подчеркнул, что времена изменились, и сейчас люди тянутся к теплу, единению и чему-то душевному.

«Сегодня тепла ждут люди, консолидации, какого-то единения. Если 20 лет назад, в тот период, когда я родился, была такая волна рок-н-ролла после распада Советского Союза, и вот людям хотелось чего-то такого пестрого, яркого. Сегодня наоборот — людям хочется тепла, уюта семейного, они хотят видеть в кадре родные лица, с кем какая-то душевная связь есть», — поделился музыкант.

На открытии 47-го ММКФ Лео поделился впечатлениями от совместной работы с актером Марком Эдельштейном, получившим широкую известность благодаря съемкам в фильме «Анора».

По словам Канделаки, его коллега очень любит то, что он делает, и всегда отдается съемочному процессу полностью. Он даже не прочь снять лишний дубль, чтобы все были довольны результатом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.