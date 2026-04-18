Расчет гаубиц Д-30 уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Работа расчетов во взаимодействии с войсками беспилотных систем создает благоприятные условия для наступательных действий штурмовых подразделений на днепропетровском направлении.

Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении.

Операторы-разведчики войск беспилотных систем выявили опорный пункт противника и передали координаты на пункт управления огнем дивизиона. Получив данные, артиллерийский расчет оперативно навел орудие и беглым огнем поразил цель 122-мм осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 км. Корректировка огня осуществлялась

в режиме реального времени, что позволило эффективно уничтожить все выявленные вражеские цели.

Артиллерийские расчеты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают опорные пункты,

живую силу, бронированную технику, склады с боеприпасами и пункты управления БпЛА противника. Активная и результативная работа расчетов во взаимодействии с войсками беспилотных систем создает благоприятные условия для наступательных действий штурмовых подразделений группировки на днепропетровском направлении СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.