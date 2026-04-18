«Апрельский интенсив» Санкт-Петербургского Дома музыки проходит в Крыму

Фото, видео: 5-tv.ru

Все участники мастер-классов вновь готовятся стать победителями престижных международных конкурсов.

Сокровищница музыкальных мастеров России вновь распахнула свои двери в Крыму. В месте, буквально пропитанном искусством, сейчас проходит серия уникальных мастер-классов, где раскрываются молодые таланты. Каждый из них посвятил музыке практически всю свою жизнь, и сейчас важно совершенствовать навык. В этом им помогают именитые наставники, которые передают свой бесценный опыт. Особенно на творчество влияет и атмосфера. Подробнее — в сюжете корреспондента «Известий» Анастасии Харченко.

С первыми лучами солнца над южным берегом Крыма разлетаются звуки музыки — кажется, мировая классика оживает здесь.

В этих местах и «Венское каприччио» австрийского композитора Фрица Крейслера словно играет новыми красками. Неудивительно, ведь этот край не может не вдохновлять.

«Я всегда с большой радостью сюда приезжаю, любуюсь этими видами. И когда в перерывах от занятий можно спуститься на море, это невероятное чувство», — поделилась участница мастер-классов «Апрельский интенсив» Санкт-Петербургского Дома музыки Анастасия Городнина.

В Крыму творили великие художники, писатели, композиторы, и сейчас оттачивать свое мастерство сюда приехали уже будущие звезды мира музыки.

«Апрельский интенсив» высших исполнительских курсов Санкт-Петербургского Дома музыки в здравнице, построенной на месте имения императорской семьи, собрал 20 молодых солистов. Под руководством именитых педагогов они разбирают сложнейшие произведения.

Каждое наставление маэстро Сергея Ролдугина имеет особую ценность. «Дом музыки» под его руководством взрастил множество артистов, получивших мировое признание.

«Этот опыт подтвержден достижениями наших ребят, потому что я не боюсь сказать слово, на последнем конкурсе Чайковского Дом Музыки получил по всем номинациям десять лауреатских мест. Никакая другая организация, никакая другая консерватория, училище или школа не получала даже близко этого. Десять!» — рассказал народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Все участники интенсива вновь готовятся стать победителями престижных международных конкурсов. И при таких стараниях число наград, несомненно, будет только расти.

«Здесь музыка звучит отовсюду во время занятий, она не прекращается и в перерывах. С помощью инструментов создается самое настоящее волшебство. И у каждого из этих музыкантов есть возможность показать свой талант и заявить о себе», — рассказала корреспондент «Известий».

Все они попали сюда не случайно, каждый из них посвятил музыке практически всю свою жизнь.

«Это настолько огромный труд, что я даже не знаю, с чего начать, так как буквально с семи лет я уже этому учусь и учусь до сих пор. Именно поэтому я сейчас здесь нахожусь и занимаюсь с прекрасными преподавателями», — поделился участник мастер-классов «Апрельский интенсив» Санкт-Петербургского Дома музыки Эмиль Ильдиреков.

И они в свою очередь видят большой потенциал в своих учениках.

«Хорошие ребята, настоящие. Они получают возможность выступить. Это для артиста — это невероятно. В наших условиях то, что делает Дом музыки, это просто уникально», — подчеркнула педагог по скрипке, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, заслуженная артистка РФ Татьяна Беркуль.

«Кульминация „Апрельского интенсива“ — концерт в Воронцовском дворце. Уже традиционно его проводят здесь. Это действительно красивое и величественное во всех смыслах событие», — отметила Анастасия Харченко.

Символично, что именно здесь когда-то звучали финальные аккорды гастролей Рахманинова и Шаляпина. Теперь в этих стенах раскрываются новые таланты. И самое главное — зритель оценивает их по достоинству.

«Невероятное явление — сочетание великолепия нашего дворца и великолепного уровня будущих, действительно, это сокровищница музыкальных мастеров России», — сказал директор Государственного автономного учреждения культуры Крыма «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» Александр Балиниченко.

Впереди еще несколько дней интенсива и концерт в здравнице «Ореанда». А дальше — еще больше музыкальных побед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.