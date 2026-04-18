Снюс выпал у президента Польши во время разговора о его запрете

Глава государства не раз попадался с никотиновым изделием во время публичных мероприятий.

Польский президент Кароль Навроцкий выронил во время эфира пакетик со снюсом — никотиновых подушечек. Об этом сообщает местное издание Fakt.

Беседа с главой государства была посвящена закону о запрете реализации электронных сигарет и снюсов. Пока один из слушателей интервью озвучивал свой вопрос, Навроцкий достал из кармана пиджака пакетик, который неожиданно выпал у него из рук.

Ведущий программы поднял предмет и вернул его польскому лидеру, после чего в студии программы разразился смех.

«Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», — сказал интервьюер слушателю, который задавал вопрос.

Сам президент, обсуждая инициативу о запрете, заявил, что ему было бы трудно принять решение по этому вопросу, поскольку она касается лично его. Он добавил, что о его пристрастии к снюсу знает вся Польша.

Навроцкого не раз замечали за употреблением снюса во время публичных встреч. Так, будучи кандидатом в президенты, он позволил его прямо во время предвыборных дебатов. Он также использовал его во время мероприятий в ООН.

