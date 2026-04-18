Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам словацкого премьер-министра, попытки стран Евросоюза ослабить Россию — ошибочная и неработающая стратегия.

Российский юморист и телеведущий Евгений Петросян уверен, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил его шутку 2016 года про русских и шнурки, когда высказался о попытках Европейского союза ослабить Россию. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Часто замечал, что немало шуток из моего репертуара в народе запомнились! Это просто фиксация того, что раз народ повторяет, значит, это удачно», — написал он, прикрепив видеозапись своего выступления на передаче «Петросян Шоу».

Шутка Петросяна, о которой идет речь, звучала так: «Почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы».

Днем ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время беседы со студентами заявил, что попытки стран Евросоюза «поставить на колени» Россию — ошибочная и неработающая стратегия.

Он добавил, что русский народ встает на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от них кто-то другой.

По словам премьер-министра, европейское сообщество вовсе утратило способность предлагать конструктивные мирные инициативы.

Параллельно с этим критику в адрес европейской дипломатии высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она констатировала, что введение масштабных антироссийских санкций обернулось для самого Брюсселя стратегическим провалом. Дипломат подчеркнула, что любые перспективы восстановления экономического партнерства в будущем возможны только при условии соблюдения принципов равноправия.

Кроме того, по словам Захаровой, Франция своими заявлениями и шагами разрушает отношения с Россией. Она подчеркнула, что многие действия властей Пятой республики противоречат постулатам своей же страны.

