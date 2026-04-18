Актриса Екатерина Волкова продолжила критиковать чрезмерно откровенный образ блогера Алины Ян, который та продемонстрировала на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля. Фото: 5-tv.ru

По словам актрисы, прийти в специфическом золотистом корсете, имитирующего формы обнаженного тела, кружевных колготках с трусами с завышенной талией — это верх неприличия. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на юбилейной, XV церемонии премии «Аванс».

«Я никого не то, что осуждаю, я просто была в шоке, что всегда на дорожку, я помню, как на ММКФ на открытии и закрытии как все готовились, выбирали наряды заранее. <…> А тут хочется спросить: „Как? Как она там оказалась?“ Для меня это неприемлемо. Ходи по улице так, привлекай внимание, хайпуй, но это просто неуважение. Но каждый может одеваться, как хочет, но есть просто дресс-код», — возмущалась актриса.

Звезда «Ворониных» отметила, что наиболее удачные вечерние образы были у Настасьи Самбурской и Кристины Асмус. Волкова подчеркнула, что для подобных мероприятий, как ММКФ, к выбору наряда важно подходить с умом, а не из желания «хайпануть». Например, всегда будут уместны коктейльные платья или классическое черное, как эталон женственности.

«Хотела сначала сказать: „Выйди на Тверскую“, а потом поняла, что в принципе она там и была. Просто чуть-чуть сошла с нее», — немножко съязвила Екатерина.

После торжественного открытия 48-го ММКФ, Екатерина Волкова опубликовала пост в своем блоге, где выразила глубокое сожаление по поводу утраты элегантности и превращения статусных мероприятий в площадку для дешевого хайпа.

Сама же блогер ничуть не смущалась на красной дорожке. Она открыта показывала свою «пикантность» всем присутствующим.

