«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров

Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов

В Минске умер советский, российский и белорусский актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров. Ему было 83 года. О трагедии сообщило руководство Белорусского союза кинематографистов.

«Его яркий творческий путь навсегда останется образцом для новых поколений кинематографистов. Память о нем будет жить в сердцах коллег и зрителей», — говорится в официальном заявлении.

Он принимал участие в создании 38 фильмов и сериалов, среди которых пронзительная драма «Зимородок» и масштабная эпопея «Государственная граница», которая десятилетиями оставалась эталоном военно-патриотического кино. Также за его плечами создание картин «Группа счастья», «Палач», «Побег», «Сын председателя» и многие другие.

В качестве актера он поработал в таких крупных проектах, как «Знахарь» и «Выйти замуж за генерала». Вячеслав Александрович также снял культовый сериал «Убойная сила-3», в котором сыграл сотрудника ФСБ.

Вячеслав Никифоров несколько лет служил актером в театрах Абакана и Рязани, также окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В режиссуру он пришел в эпоху расцвета «Беларусьфильма», когда о студии говорили по всему Советскому Союзу.

Он умел одинаково талантливо работать и с историческим эпосом, и с тонкой психологией подростков. В 2022 году Никифоров был удостоен специальной награды от Александра Лукашенко «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

