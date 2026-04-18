Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В интернете нередко можно увидеть комментарии вроде «спасите Настю».

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова подготовила для всех хейтеров, которые засыпают ее жуткими комментариями, песню из ее крылатых фраз. Об это она рассказала эксклюзивно 5-tv.ru

Трек под названием «Кто эти люди?» выйдет в свет в скором времени. В нем балерина с усмешкой высказывается о всех критиках и ненавистниках, которые в интернете устраивают настоящее судилище из-за ее высказываний и поведения и пишут на подобие «спасите Настю».

«Мы даже недавно песню записали с музыкантами. Ну такую смешную, из моих крылатых фраз: „А кто эти люди на блюде?“ Вы видели лично этих людей? Я просто не читаю в интернете ничего. Поэтому кто эти люди? Вот какой вопрос», — смеясь рассказала артистка 5-tv.ru

Может быть в композиции будет и усмешка над теми, кто рьяно писал в комментариях, что Волочкова никогда не была примой? Узнаем в скором времени.

Споры о статусе артистки не умолкают годами. В интернете действительно можно встретить множество упоминаний о том, что Волочкова — прима. Более того, сама балерина неоднократно использовала этот статус в интервью и даже в собственной книге.

Тем не менее, Анастасия Юрьевна действительно была примой балериной. Только не Большого театра, а Краснодарского театра оперы и балета, где она выступала в течение нескольких лет.

«Пятый Канал, канал Санкт-Петербурга, культурной столицы, родины Русского балета, город где легендарный Мариинский театр, писаки, которые не знают, что такое прима-балерина, так вот, запомните, Анастасия Волочкова, никогда не являлась примой-балериной ни одного театра!»

«Перестаньте называть Волочкову примой и экс-примой! Она ей никогда не была. У вас каждая певичка — звезда, а каждая балерина — прима?» — писали в комментариях под новостями об Анастасии Волочковой. Как на это ответит своим хейтерам артистка?

