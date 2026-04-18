Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В Горловке беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате удара ранения получила девятилетняя девочка, а также ее отец. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале на платформе Max.

«В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль тяжело ранена девочка 2015 года рождения, ранения средней степени тяжести получил отец ребенка — мужчина 1988 года рождения», — написал он в личном блоге.

Им оказывается необходимая медицинская помощь. Помимо поврежденного автомобиля, в результате удара также пострадал жилой дом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на заправку в Льгове пострадали трое человек, включая годовалого ребенка, его маму и мужчину. Все пострадавшие направлены в Курскую областную больницу.

Губернатор региона Александр Хинштейн отметил, что атака произошла после начала пасхального перемирия, на которое Украина согласилась, хотя неоднократно его нарушала.

