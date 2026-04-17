Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

Во время концерта на юго-западе Москвы пятеро детей чуть не задохнулись из-за сценического дыма. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Проблемы со спецэффектами возникли в культурном центре «Лира» на бульваре Адмирала Ушакова. Сразу несколько детей пожаловались на плохое самочувствие и начали задыхаться прямо в зале.

Пострадавшим требуется медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Колумбии двое детей погибли во время игры. Восьмилетняя девочка и ее пятилетний брат решили спрятаться в старой морозильной камере, пока родители ненадолго вышли из дома. Дверца захлопнулась, и они не смогли выбраться самостоятельно.

Вернувшиеся мама и папа нашли детей в морозильнике без сознания. Врачи, прибывшие на место происшествия, спасти их не смогли. Как стало известно от отца, устройство было отключено от электросети, и у брата и сестры просто закончился воздух внутри морозильной камеры. Причиной смерти стало удушье.

