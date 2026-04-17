Лукашенко призвал офицеров запаса на военную службу в 2026 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В 2026 году предусматривается призвать в Вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса», — говорится в тексте документа.

Призыв коснется мужчин, которые не проходили службу в резерве Вооруженных сил Белоруссии или срочную военную службу, а также тех, кто не имеет права на отсрочку.

В пресс-службе пояснили, что такое решение поможет укомплектовать первичные офицерские должности и обеспечить качественную подготовку военного резерва страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Александр Лукашенко отметил увеличение напряженности у белорусских границ. Это глава государства связал с серьезной геополитической ситуацией, усугубляющимися событиями и угрозами, которые формируются в непосредственной близости от страны.

