СК возбудил уголовное дело по факту смерти певца Евгения Кунгурова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ведется расследование по статье о доведении артиста до самоубийства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

По факту смерти певца ведется расследование по статье о доведении до самоубийства.

По информации, полученной родственниками артиста, соответствующее решение приняли после проверки. Адвокат отца артиста Евгений Черноусов отметил, что следствие рассматривает действия неустановленных лиц, которые могли оказывать давление на Кунгурова, в том числе через угрозы или унижение достоинства.

Родитель певца Виктор Кунгуров до этого настаивал на версии насильственной смерти и добивался возбуждения дела по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Однако, по словам его представителя, в данный момент сторона не планирует оспаривать выбранную следствием квалификацию.

Также отец исполнителя намерен добиваться дополнительной проверки действий следователя, который, по его мнению, мог не выполнить часть необходимых процедур сразу после обнаружения тела.

Тело Евгения Кунгурова нашли 8 апреля 2024 года возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Основной версией изначально считался добровольный уход из жизни, однако позже родственники поставили ее под сомнение.

