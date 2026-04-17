Трамп: Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив

До этого стало известно, что проход через этот путь открыт для коммерческих судов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился отказаться от перекрытия Ормузского пролива. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Иран согласился никогда больше не перекрывать Ормузский пролив», — написал американский лидер.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что проход через пролив открыт для коммерческих судов. По его словам, это решение связано с действующим перемирием между Ливаном и Израилем, и движение судов осуществляется по согласованным маршрутам.

Ормузский пролив является одной из ключевых транспортных артерий мировой энергетики. В конце февраля 2026 года он оказался фактически заблокирован из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее, 12 апреля, американский лидер уже заявлял об открытии пролива для международного судоходства, а до этого, в начале апреля, напротив, объявлял о введении морской блокады иранских портов и поручал военным досматривать суда, следующие в страну и из страны

Также Трамп отмечал, что Китай положительно воспринял возобновление судоходства через пролив. При этом он подчеркивал, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с союзниками, которые не поддержали действия США в регионе.

